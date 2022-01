Rentrée des classes – Les écoliers vaudois masqués dès 8 ans Les Cantons latins ont rejeté l’idée de repousser la rentrée. Le retour en classe aura bien lieu ce lundi avec des mesures renforcées. Natacha Rossel

Les enfants devront suivre les cours masqués dès la 5e année. AFP

Pas de vacances prolongées pour les jeunes Vaudoises et Vaudois. La rentrée scolaire aura bien lieu lundi 10 janvier, avec des mesures renforcées: le masque sera obligatoire à partir de la 5e année (soit à partir de 8 ans environ).

Cesla Amarelle, ministre vaudoise du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), s’est exprimée ce jeudi matin sur les ondes de la RTS: «Nous avons considéré, avec les autorités sanitaires, que le pic de la vague n’était pas encore atteint et que nous aurions ces prochaines semaines des risques d’augmentation du nombre de cas. Cela aurait donc été ingérable de déplacer la rentrée.»

Enfants «lourdement impactés»

Concernant le port du masque, les écolières et écoliers devront se couvrir la frimousse dès la 5e année. Pourquoi pas dans les plus petites classes, comme l’ont décidé les Cantons de Berne et du Tessin (dès la 3e)?

«Pour les plus petits, il est très difficile de donner un enseignement avec des masques parce qu’il y a des questions d’apprentissage du langage et des questions liées à la psychomotricité», a souligné la conseillère d’État.

La conseillère d’État Cesla Amarelle (ici lors de la rentrée scolaire d’août 2021). KEYSTONE/Valentin Flauraud

«Le port du masque pour un enfant, ce n’est vraiment pas évident. Ils ont été lourdement impactés par ces mesures, a-t-elle insisté. On cherche la proportionnalité par rapport à tout cela.»

«On ne peut pas exclure de devoir fermer des établissements ou certaines classes.» Cesla Amarelle, ministre vaudoise du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)

Les Cantons latins ont également renoncé à procéder à des tests massifs dans les écoles, malgré les revendications syndicales.

«Il est vrai que les syndicats nous demandent depuis des mois des tests «poolés» et de masse. Mais, vis-à-vis de l’augmentation exponentielle que nous avons, je pense qu’il faut prioriser les centres de tests pour les gens qui ont véritablement besoin de savoir où ils en sont au niveau de l’infection.»

Selon elle, la mise en place de tests massifs surchargerait les laboratoires. «50’000 élèves à tester, ce serait un engorgement évident pour les centres.»

Au vu de la hausse des infections, Cesla Amarelle envisage-t-elle des fermetures? «Les écoles vont être mises à rude épreuve ces prochains jours. On ne peut pas exclure de devoir fermer des établissements ou certaines classes.» Pour pallier les absences dans le corps enseignant, le Canton mettra en place un réseau de remplaçantes et remplaçants.

