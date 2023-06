Sobriété énergétique – Les économies d’énergie repartent pour au moins un tour à Lausanne La Ville a décidé de reconduire certaines de ses actions pour éviter toute pénurie l’hiver prochain, voire de pérenniser celles qui ont fait leurs preuves.

Les illuminations de Noël seront maintenues, mais dans la sobriété. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les économies d’énergie décidées ou recommandées par la ville de Lausanne l’automne dernier ont porté leurs fruits. Certaines actions seront reconduites, parfois de manière pérenne afin d’aller vers plus de sobriété énergétique.

La consommation de gaz sur l’aire de desserte des Services industriels de Lausanne (SiL) a diminué de 18% (- 255 GWh), dont plus de la moitié s’explique par les mesures prises. Le reste de la baisse est lié aux températures clémentes de l’hiver. La consommation d’électricité a pour sa part diminué de 6,3% (-21 GWh).

La municipalité se félicite de ces baisses, car elles ont contribué à passer l’hiver sans pénurie d’énergie, explique-t-elle mardi dans un communiqué. Comme tout risque ne peut pas être écarté à l’avenir, elle a décidé de reconduire certaines actions l’hiver prochain, voire de pérenniser celles qui ont fait leurs preuves.

Chauffage modéré

Ainsi, l’année prochaine, la température des bureaux administratifs, des collèges et des temples sera fixée à 20,5 degrés pour les bureaux (vannes thermostatiques sur 3) et à 18 degrés pour les couloirs, les salles de gymnastique et les ateliers (vannes sur 2). Les écogestes seront à nouveau encouragés et pérennisés.

L’hiver dernier, les économies visaient aussi l’éclairage public. Plusieurs parcs, monuments et lieux publics peu fréquentés en hiver ont été éteints, ce qui a permis d’économiser 143’540 kWh, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 48 ménages.

Parcs éteints

Au vu des premiers retours d’expérience, l’éclairage de certains parcs sera à nouveau éteint l’hiver prochain. Ainsi les parcs de Milan, de Valency, de l’Hermitage et de Mon Repos seront éteints de 22h00 à 06h00 du 1er octobre au 30 avril. Durant la belle saison, du 1er mai au 30 septembre, l’éclairage sera supprimé de minuit à 06h00.

Le parc de l’Elysée, la place du Granit et la promenade Jean-Villars Gilles seront éteints du 1er octobre au 30 avril, de même que l’éclairage piétonnier des quais d’Ouchy et de Belgique. Des solutions d’allumage avec détection de présence dès une certaine heure seront étudiées lors de la révision en cours du plan Lumière.

Fêter Noël

Enfin, comme en 2022, l’exécutif entend limiter la durée d’exploitation des décorations de Noël plutôt que d’y renoncer. L’objectif est de préserver un esprit de fête tout en économisant l’énergie et en donnant un signal à la population et aux commerces. La période d’illumination est fixée du 1er décembre au 2 janvier et les décors sur horloge seront programmés pour s’éteindre à 21h00.

ATS/CBD

