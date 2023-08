À l’âge de 3 ou 4 ans – Les écrans causent des retards du langage chez les enfants Des spécialistes suisses constatent que toujours plus de bambins parlent peu, voire pas du tout, à cause d’une surexposition aux smartphones, tablettes ou à la télévision. Julien Culet

Le temps d’écran des très jeunes enfants devrait être limité et se faire en accompagnement avec un parent. GETTY IMAGES

Utilisés sans précaution, les écrans nuisent fortement au développement du langage des enfants. Ceux-ci peuvent avoir des problèmes à s’exprimer à des âges toujours plus avancés, constatent les professionnels en Suisse. «Les motifs de consultation ont changé ces dernières années, probablement en lien avec la démocratisation des smartphones, tablettes et ordinateurs, témoigne Simone Hardt Steffenino, médecin adjointe au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des HUG, à Genève. Nous voyons progressivement plus d’enfants de 3-4 ans qui ne parlent pas ou très mal et qui sont exposés aux écrans plusieurs heures par jour.»