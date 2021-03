Paquet vaudois d’aide à la presse – Les éditeurs soulagés par l’issue du tortueux débat L’enveloppe de 6,2 millions de francs pour cinq ans a été votée mardi par le Grand Conseil. La feuille de route est claire pour le gouvernement, qui ouvre la voie aux autres Cantons dans ce domaine. Vincent Maendly

L’objectif affiché du programme d’aide est de sauvegarder la diversité et la pluralité des médias, et notamment des journaux locaux. Florian Cella-A

En acceptant mardi le paquet «aide à la presse» ficelé par le Conseil d’État, le Grand Conseil a donné au Canton de Vaud ses galons de pionnier. À Berne et en Argovie aussi, une politique de soutien aux médias est en gestation, et Genève s’y attelle, tandis qu’au plan fédéral, le dossier suit son cours (lire encadré). Alors que la transition numérique plonge depuis des années la presse dans une crise sans précédent, l’objectif affiché est de garantir «la diversité et la pluralité des médias», «essentielles au bon fonctionnement de la vie démocratique».