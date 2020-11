Suisse – Les effectifs réels de l’armée vont légèrement augmenter Un peu moins d’un tiers des militaires incorporés aujourd’hui peuvent être appelés dans le cadre d’un service d’appui ou actif, alors qu’ils ne suivent plus de cours de répétition.

Les effectifs réels de l’armée augmentent légèrement, tandis que le nombre de militaires devant se présenter aux cours de répétition diminue (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les effectifs réels de l’armée suisse vont temporairement enregistrer une légère hausse ces prochaines années. En revanche, le nombre de militaires devant se présenter aux cours de répétition baisse, selon le recensement de l’armée 2020.

Le principal constat du recensement est la disparité entre les effectifs réels (143’372) et le nombre de militaires encore astreints au service d’instruction, soit 100’372, a indiqué le Groupement de la Défense (l’Armée suisse) lundi dans un communiqué. Un peu moins d’un tiers des militaires incorporés aujourd’hui, soit 43’045, peuvent être appelés dans le cadre d’un service d’appui ou actif, alors qu’ils ne suivent plus de cours de répétition.

Selon l’Armée suisse, cette disparité va probablement encore s’accroître ces prochaines années. Il manquera donc des participants aux entraînements lors des cours de répétition et ces derniers ne pourront plus être menés dans des conditions réelles, lit-on dans le communiqué.

A moyen terme, la disponibilité des corps de troupes concernés en sera réduite. En 2018 et 2019, les cours de répétition n’ont réuni que 80% des effectifs réglementaires, illustre l’Armée suisse.

Davantage de femmes

Elle indique encore que 1253 femmes figurent au sein des effectifs de l’armée, ce qui représente une augmentation de 0,9%. Le nombre de participantes aux journées d’information dans les cantons a enregistré une hausse de quelque 30% entre 2017 et 2019. Ces journées sont déterminantes pour atteindre à long terme un taux de 10% de femmes au sein de l’armée, écrit-elle.

Le recensement montre par ailleurs qu’entre 2011 et 2019, le nombre de départs pour raisons médicales a été réduit de 48%, à la suite de mesures visant cette réduction. Le nombre de départs au service civil a augmenté de manière continue entre 2011 et 2017 puis s’est stabilisé en 2018 et 2019, d’après l’Armée suisse. En 2019, la moitié des soldats sont restés dans l’institution, entre le recrutement et la fin du service militaire.

Lancé en 2018, le «Développement de l’armée» (DEVA), le projet de réorganisation de l’Armée suisse, prendra fin en 2022. Le rapport final, publié probablement fin 2023, abordera aussi l’apport en effectifs.

Le recensement de l’armée est réalisé tous les ans. Les données de cette année datent du 1er mars 2020. L’impact sur l’armée des services d’appui fournis dans le cadre de la lutte contre le coronavirus n’est donc pas mentionné.

ATS/NXP