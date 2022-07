Chute vertigineuse – Les efforts pour sortir la voiture engloutie ont été vains Un véhicule est tombé dans le lac des Quatre-Cantons dimanche. Mardi, la police a enfin pu le localiser à 182 mètres de profondeur. Le remonter sera compliqué. Gabriel Sassoon

Les polices cantonales zurichoise et schwytzoise, mardi, sur le lac des Quatre-Cantons. KEYSTONE

C’est une route nationale redoutée de nombreux automobilistes. L’Axenstrasse relie les cantons de Schwytz et d’Uri, avec une vue plongeante sur le lac des Quatre-Cantons d’un côté et des falaises escarpées de l’autre. Dimanche, elle était le théâtre d’un accident tragique. Un véhicule a heurté la paroi rocheuse avant d’être projeté sur la voie inverse, de percer la balustrade et de disparaître dans le lac, 45 mètres plus bas.