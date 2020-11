Soignants face au Covid-19 – Les EHNV offrent un jour de congé supplémentaire à leur personnel La direction a également décidé de reverser le montant initialement prévu pour les manifestations internes à l’ensemble de ses collaborateurs. Antoine Hürlimann

La journée de congé sera octroyée au prorata du taux d’activité et dès le 1 er janvier. MICHEL DUPERREX – A

«Conscients que la période que nous traversons a des répercussions sur la vie de famille et sur le quotidien des professionnels», les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV) ont souhaité récompenser leur personnel, annoncent-ils dans une lettre envoyée mardi. Le Comité directeur et la direction ont donc décidé d’octroyer une journée de congé supplémentaire à tous ses salariés et salariées, au prorata de leur taux d’activité et dès le 1er janvier. En outre, la majorité des manifestations internes – fête du personnel, apéritifs de fin d’année, etc. – ayant dû être annulées cette année pour des raisons sanitaires, «la direction a également décidé de reverser le montant initialement prévu pour ces événements à l’ensemble du personnel».

«Il était important de montrer notre reconnaissance rapidement. Tout le monde est fatigué, nous le savons.» Loïc Favre, responsable de la communication des EHNV

Cette somme sera distribuée d’ici le milieu du mois de décembre sous forme d’une carte-cadeau «Vaud à la carte» d’une valeur de 100 francs. «Il était important de montrer notre reconnaissance rapidement, explique Loïc Favre, responsable de la communication. Tout le monde est fatigué, nous le savons.» Il reprend: «Ces décisions ne sont qu’à la hauteur de ce que nous pouvons assumer financièrement. Nous tenons une nouvelle fois à remercier toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs, qui contribuent à lutter contre la pandémie et qui offrent des soins de qualité à l’ensemble de la population.»

Ce jour de congé supplémentaire n’affectera pas la prise en charge des patients. Par ailleurs, les cartes cadeaux à l’intention du personnel ont également pu être financées grâce au soutien de l’association des Amis des hôpitaux d’Yverdon et de Chamblon, la Fondation de soutien en faveur des hôpitaux d’Yverdon et de Chamblon, ainsi que de la Commune de Penthalaz, l’une des 111 communes membres des EHNV.