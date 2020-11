Actions solidaires – Les élans de solidarité pour les soignants se multiplient Plusieurs initiatives privées sont lancées pour apporter du soutien aux travailleurs qui sont au front dans les hôpitaux. Des gestes non essentiels mais qui font du bien. Raphaël Ebinger , Karim Di Matteo

La deuxième vague du Covid met sous pression le personnel hospitalier. Quelques initiatives privées veulent apporter leur soutien à ces travailleurs qui sont front contre la pandémie. Olivier Vogelsang

Que font deux footballeurs qui ne peuvent plus jouer? Ils courent et y mettent du cœur. Guillaume Golay, du Stade Nyonnais (Promotion League), et Benoît Bryand, de l’US Terre-Sainte (1re Ligue), viennent de lancer une action qui leur permet de garder la forme en attendant de retrouver les terrains et d’œuvrer pour la bonne cause. Les deux amis invitent la population à les rejoindre dans leur projet, Courons pour Nyon. L’objectif est de réunir de l’argent pour exprimer un soutien populaire au personnel de l’hôpital de Nyon sous forme de petits-déjeuners.