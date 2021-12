Covid et écoles – Les élèves genevois du primaire pourront rester à la maison la semaine prochaine

Covid et écoles – Les élèves du primaire pourront rester à la maison la semaine prochaine Les autorités ont pris cette décision ce jeudi devant le nombre élevé de quarantaines et de malades du Covid parmi les écoliers. Les camps du mois de janvier sont annulés. Sophie Davaris

Photo d’illustration. MAGALI GIRARDIN

À Genève, les élèves du primaire régulier et spécialisé pourront rester à la maison du lundi 20 au jeudi 23 décembre. Les parents auront toutefois le choix car les écoles primaires resteront ouvertes. L’enseignement sera consacré au renforcement pédagogique. L’avancée du programme scolaire sera stoppée, ont annoncé les autorités jeudi après-midi.

Abo Santé À Genève, 61 enfants hospitalisés depuis le début de la pandémie La décision a été prise en raison du nombre important d’enfants touchés par le Covid, soit parce qu’ils sont malades, soit parce qu’ils sont mis en quarantaine. Contacté, le porte-parole du Département de l’instruction publique, Pierre-Antoine Preti, relève que les enfants forment une catégorie de la population qui n’est pas vaccinée. «La décision permet de lever le pied pour certains, en évitant une fermeture sèche des écoles.»

«La mesure, facultative, vise à rassurer certains parents qui craignent, à raison, que leurs enfants puissent contaminer les grands-parents au moment de Noël, ajoute Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé. Les parents ont un jour ouvrable pour s’organiser. Et les trois derniers jours d’école sont des moments sympathiques mais pas prépondérants en termes d’enseignement.»

Pourquoi le primaire est-il le seul concerné? «Au Cycle d’orientation, certains jeunes sont vaccinés. Les adolescents sont plus à l’aise avec les gestes barrières et ils portent le masque, poursuit Laurent Paoliello. De plus, le programme suit son cours dans le secondaire.» Le porte-parole ajoute que si la Confédération prend vendredi des mesures plus strictes, le Canton s’adaptera.

Une deuxième décision a également été prise: les camps prévus lors du mois de janvier sont annulés. Cette décision concerne tous les niveaux d’enseignement, du primaire au secondaire II, y compris dans l’enseignement spécialisé.

Aucune décision n’a encore été prise pour les mois suivants, de nouvelles mesures dépendant de l’évolution du Covid-19 dans le canton.

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

