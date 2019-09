Les élèves ne parviennent pas à dépasser le «Maître»

Roger Federer n’a pas eu besoin de forcer, de feindre l’épuisement ou le doute, histoire de paraître moins tyrannique. Il faisait chaud (24 degrés) et il ne transpirait même pas. Par instants, c’en était presque humiliant (6-2 6-0). À la fin, c’est la même question qui revient: le tennis masculin a-t-il mieux à proposer comme alternative au vieillissement de ses élites qu’un jeunisme exalté et des B-boys de colifichets?

La génération dite perdue, à laquelle appartient David Goffin, semble avoir déjà capitulé. Faut-il le rappeler, le Belge était un fan de Federer. À 28 ans, il a passé l’âge de punaiser des posters dans sa chambre d’hôtel, mais il en subsiste des traces, les stigmates d’une admiration profonde qui, impossible de l’expliquer autrement, l’a laissé sans réaction, inerte, sans même un haussement de sourcil ou d’épaule, après avoir mené 2-1, break d’avance, au premier set, puis concédé les six jeux suivants…

L’air impassible de Goffin avait quelque chose de biblique, quelque chose qui relève de la soumission. Il était l’expression manifeste d’un sentiment d’infériorité et d’une défaillance incompréhensible, dans des proportions mal définies. Reste que les faits sont là: les élèves ne réussissent pas à dépasser le «Maître» et, mieux que personne peut-être, Grigor Dimitrov, prochain adversaire de «RF» en quart de finale, incarne les difficultés de toute une génération à le démystifier.

«Tu entres sur le court en te sentant bien, raconte David Goffin. Tu es prêt, heureux. Et puis, face à «Lui», tu te mets soudain à mal servir, à rater des balles faciles, à faire des choix absurdes, et le match file… C’est très difficile de sombrer pareillement, surtout quand tu ne sais absolument pas pourquoi.»

Trente-cinq points gagnants, trente sur service adverse, vingt-trois à la volée: Roger Federer s’est rué sur les balles courtes avec une espèce de véhémence animale, tout en souplesse et en vitesse d’exécution – vieux lion que l’odeur du sang ne laisse pas d’attirer. «J’ai profité de ces circonstances un peu particulières où un joueur connaît un mauvais jour, et l’autre un très bon», a-t-il commenté sobrement. Au sujet de Grigor Dimitrov: «J’aime le regarder jouer, j’aime l’affronter (ndlr: sept victoires à zéro). Nos styles sont un peu similaires et j’ai pu en tirer certains avantages. Mais chaque match a son histoire, on le voit depuis le début de la semaine.»

Paranoïa artificielle

Avant le tournoi, Roger Federer tentait de créer artificiellement une paranoïa douce et hallucinogène. «Je pense vraiment que les jeunes frappent à la porte. Rafa, Novak et moi continuons de gagner, mais sur une marge toujours plus étroite.» Y croyait-il vraiment?

Ce n’est pas le cas, cette fois, d’«une certaine presse», jamais la dernière à regarder par le trou de la serrure mais gentiment désabusée. «Nous attendons une nouvelle jeunesse depuis dix ans et il faut reconnaître qu’elle prend son temps», ironise Patrick McEnroe sur ESPN.

Fatigués de faire la sortie des écoles, les vieux de la vieille vont voir ailleurs et demandent maintenant au «Maître» où il se voit à 70 ans – des fois qu’il répondrait dans le top 10. «Où je me vois? Mais en Suisse, évidemment! À la montagne en hiver et au bord du lac en été. Où voulez-vous que j’aille d’autre?» Totalement inamovible.