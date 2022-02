Nouvelles technologies – Les élèves vaudois s’arment face aux chimères du numérique

Jongny, sur les hauts de la Riviera vaudoise. C’est une école comme il en existe dans beaucoup de mémoires. Vieille bâtisse, petites pantoufles soigneusement rangées à l’entrée, et une indescriptible odeur qui nous ramène à des temps révolus. On jurerait que rien n’a changé depuis. Jusqu’à ce que la maîtresse arrive avec une pile d’iPad dans les mains pour les distribuer à sa quinzaine d’élèves. «Pour cet exercice, vous allez vous mettre par deux. La consigne? Créer des animaux qui n’existent pas.»

Enthousiastes, les enfants saisissent les tablettes et se mettent aussitôt à l’œuvre. Ils n’ont pas vraiment l’air dérangé par la dizaine de journalistes présents, desquels émerge une forêt d’objectifs et de micros. Dans un coin de la salle, la conseillère d’État Cesla Amarelle ne perd pas non plus une miette de la scène, se mêlant même aux petits duos pour discuter de leur travail sur les écrans.