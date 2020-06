Autour du 14 juin – Les élues du Conseil de Lausanne veulent des débats plus égaux Une lettre signée par une vingtaine de conseillères communales appelle à moins de monopolisation de la parole par les hommes. Et leur demande de s’attaquer aussi aux sujets «dits féminins». Cindy Mendicino

Les temps de parole des femmes du Conseil de Lausanne ont été calculés en 2019. DR

«Que l’on soit une femme ou un homme, quel que soit le bord politique dont on fait partie, laisser de la place à la voix des femmes dans la société est une évidence et pourtant, dans les faits, l’espace de parole demeure un terrain très masculin. Dans la sphère politique, en particulier, les temps de parole sont loin d’être équilibrés. Les femmes sont certes encore minoritaires dans les hémicycles mais cela n’explique pas tout, certains comportements non respectueux persistent encore.»