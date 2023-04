Projet scolaire à Penthalaz – Les élus accordent à contrecœur 35 millions au collège Le Conseil communal de Penthalaz a eu le sentiment de se faire forcer la main après que l’association scolaire intercommunale a voté à l’unanimité. Sylvain Muller

Le chantier du Collège du Cheminet devrait pouvoir démarrer en juin prochain. Image de synthèse/Ferrari Architectes

«Quand on vous présente un projet que l’on n’a pas le choix d’accepter et qu’en plus il faut le faire vite, on doit s’en méfier comme de la peste!» Résignation et désapprobation se mêlaient lundi soir à Penthalaz dans les propos de Pierre Zurbrügg, rapporteur de la commission chargée d’étudier une demande crédit de 8,75 millions de francs.