Transports publics dans le Chablais – Les élus bellerins veulent embarquer dans les bus de MobiChablais Le Conseil communal a plébiscité mercredi une demande réunissant tous les partis pour intégrer le réseau qui dessert pour l’heure Ollon, Aigle, Monthey et Collombey-Muraz. Christophe Boillat

Les bus de MobiChablais, ici sur la place de la Gare d’Aigle, emprunteront-ils prochainement les routes de Bex et de ses nombreux hameaux? C’est le vœu de l’organe délibérant. Philippe Maeder – Archives 24 heures

À l’instigation des formations Ouverture et Avançons, rejointes par le PS, l’UDC et le PLR, le Conseil communal de Bex a décidé mercredi à l’unanimité de renvoyer un postulat à la Municipalité pour étude. Il faut dire que ce soutien massif porte sur un enjeu majeur pour une population qui ne cesse de s’accroître (aujourd’hui plus de 7800 habitants): ses besoins en termes de mobilité, via notamment les transports publics, sur et hors de la commune. Bex est de surcroît une des plus vastes communes du Canton (9656 hectares) et compte, outre le centre, une douzaine de hameaux.