Projet d’immeuble refusé à Lausanne – Les élus de la droite s’inquiètent de la satisfaction du syndic Après que Grégoire Junod a salué de manière inattendue un désaveu du Tribunal fédéral sur un permis de construire octroyé par la Municipalité à La Sallaz, les élus le mettent sur le gril. Lise Bourgeois

Pour l’instant, les deux immeubles des années 30 ne sont pas démolis mais protégés contre les intrusions. La droite du Conseil redoute que cette situation ne perdure, au détriment de l’esthétique de la place de la Sallaz. Odile Meylan/A

Le Conseil communal de Lausanne s’est offert un riche débat d’urbanisme ce mardi soir après une réaction jugée curieuse de Grégoire Junod, relayée dans nos éditions en décembre. La Ville a en effet été désavouée par le Tribunal fédéral sur un projet d’immeuble à la Sallaz pour lequel elle avait accordé un permis de construire. À l’annonce de cette décision, le syndic avait semblé plutôt soulagé, faisant valoir que le projet était «quand même très imposant».

Le plus piquant est que, dans ses considérants, la Haute Cour reproche à la Municipalité d’avoir autorisé un projet qui ne comprend pas assez d’espaces verts, ni de place de jeu et encore moins de plantation d’essences majeures (grands arbres). Et ce dans des proportions massives. Un comble pour une ville qui promet de lutter contre le réchauffement et communique régulièrement sur la qualité de vie qu’elle entend créer au cœur de la cité.

«La Municipalité devrait être couverte de honte.» Anita Messere, conseillère communale UDC

Pour l’UDC Anita Messere, qui milite régulièrement contre le bétonnage, la Municipalité devrait être «couverte de honte» de se voir ainsi tancée par les juges. Dans une interpellation au ton pour le moins incisif, l’élue s’est étonnée de l’apparente légèreté du syndic et a demandé combien l’aventure a coûté au contribuable.

Goûtant peu le procès d’intention lancé par l’agrarienne, Grégoire Junod a sèchement répondu qu’aucun frais n’avait été engagé. L’immeuble projeté est le fait de propriétaires privés qui, eux, se sont battus contre les opposants du quartier, parmi lesquels le Mouvement pour la défense de Lausanne. Le syndic rappelle en outre que Lausanne a gagné en justice dans 32 affaires sur 35. Il explique que les dérogations à l’aménagement d’espaces verts sont prévues dans l’actuelle version du Plan général d’affectation datant de 2006. Une nouvelle version arrivera d’ailleurs prochainement.

Le projet architectural de 92 logements (sept étages côté place sur 74 mètres de long) suppose la destruction de deux bâtiments des années 30 et du garage les séparant. Les opposants ne voulaient pas d’une «une grande barre» au cœur de la place. Le bâtiment en projet avait été qualifié de «blockhaus».

Le rôle des tribunaux

Surfant sur les propos jugés excessifs d’Anita Messere, plusieurs élus ont demandé (avant de voter une résolution dans ce sens) que les dérogations en matière d’aménagement d’espaces verts au centre-ville restent tout à fait exceptionnelles. La Municipalité est bien d’accord et c’est en ce sens que la décision en apparence castratrice du Tribunal fédéral l’arrange: les dérogations seront de moins en moins accordées, contrairement à une pratique qui avait été jusque-là admise par les tribunaux.

Reste la question de l’état des lieux. Face à la victoire des opposants, le propriétaire doit désormais revoir sa copie. La PLR Florence Bettschat-Narbel s’inquiète du chantier permanent que va devoir subir la place où des palissades sont déjà montées devant les immeubles voués à la démolition: «Comment peut-on rapidement redonner une esthétique à la place?» s’inquiète-t-elle tout en reprochant à la Municipalité de n’avoir pas refusé ce permis avant qu’on en arrive là.

Grégoire Junod réplique que, selon ses informations, les propriétaires vont aller assez vite de l’avant. Quant aux palissades, elles servent à prévenir les intrusions dans les immeubles vides. Le syndic aurait préféré y voir des contrats de confiance pour des habitants provisoires, mais ce n’est pas de sa compétence…