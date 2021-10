Réchauffement climatique – Les élus de Pully se mobilisent pour le climat Le postulat pour l’élaboration d’un plan climat communal a été largement soutenu. Marie Nicollier

Le centre-ville de Pully. ©Florian Cella

Le texte est signé par des membres de quatre partis pulliérans, signe que les conséquences du réchauffement climatique émeuvent largement dans les rangs du Conseil communal. La motion, transformée en postulat, de la Verte Anne Schranz, du socialiste Yassin Nour, du Vert’libéral Steve Marion et de l’UP Frédéric Bründler, pour l’élaboration d’un plan climat communal à Pully a recueilli une très large majorité des votes. Elle sera donc examinée par une commission.

«Passer à l’action, c’est agir concrètement pour notre civilisation et les générations futures», disent les pétitionnaires. Tel qu’ils l’imaginent, le plan climat pulliéran «doit viser d’une part la réduction importante des gaz à effet de serre dans la commune, d’autre part la neutralité carbone dans les activités de l’administration communale d’ici à 2030». Il est censé compléter ce que la Commune a déjà mis en œuvre.

«Agir concrètement pour notre civilisation future.» Les auteurs du postulat

Plus de voies cyclables et d’arbres

Le postulat demande des propositions concrètes. Le développement des énergies renouvelables, par exemple, ou encore le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments, la promotion de la réduction des déchets, l’autopartage et le vélopartage. Citons encore l’aménagement «massif» de voies cyclables et piétonnes, la débitumisation de surfaces goudronnées afin de dégager des espaces de pleine terre, la préservation des milieux naturels, l’augmentation des surfaces arborées pour lutter contre la chaleur, le développement de réseaux biologiques et de couloirs verts pour la faune et la flore…

Rappelons que le Canton de Vaud vient d’adopter un Plan climat et que plusieurs villes vaudoises se sont fixé des objectifs pour réduire les émissions de CO 2 .

