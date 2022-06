Étape franchie à Blonay-Saint-Légier – Les élus disent oui aux 600 emplois de La Veyre-Derrey Mardi soir, le Conseil communal a accepté le projet prévu à l’entrée de Saint-Légier. S’il voit le jour, le site accueillera des entreprises du secteur secondaire. Rémy Brousoz

Actuellement couverte de prés, la zone de La Veyre-Derrey pourrait devenir un pôle économique important. Chantal Dervey

Certains s’attendaient à un vote serré. C’est finalement avec une confortable majorité – 51 oui, 18 non et 4 abstentions – que le Conseil communal de Blonay-Saint-Légier a approuvé mardi soir le plan d’affectation de La Veyre-Derrey. Ce dernier prévoit la création d’une zone d’activités à l’entrée de Saint-Légier, qui réunirait quelque 600 emplois du secteur secondaire.

Parking contesté

Au cours d’une discussion qui a duré près d’une heure et demie, la question d’un parking collectif de quelque 300 places a particulièrement été débattue. Et pour cause, dans une convention signée avec les propriétaires des terrains concernés, dont fait partie la Ville de Vevey, la Commune s’est formellement engagée à «réaliser ou faire réaliser les places de stationnements nécessaires aux besoins des utilisateurs».

«On ne livre pas des panneaux solaires avec une trottinette!» Philippe Volet, conseiller communal PLR, soulignant la nécessité d’un parking

«Le financement d’une telle infrastructure pose problème. Il s’agirait d’un montant de 8 à 12 millions de francs à la charge du contribuable», a prévenu l’élu socialiste Claude Schwab. Face à lui, le PLR Philippe Volet a souligné qu’un parking était un outil de travail. «On ne livre pas des panneaux solaires avec une trottinette!» Et l’élu d’ajouter que si la Municipalité choisissait d’en confier la construction à un tiers, elle «ne dépenserait rien».

Pas de référendum spontané

Dans la foulée du scrutin, Verts et socialistes – pour la plupart opposés au plan d’affectation – ont plaidé en faveur d’un référendum spontané. «Il s’agit probablement du plus gros projet de la législature. Nous devons à nos concitoyens de les consulter», a argumenté l’écologiste Anne Weill-Lévy. En vain, le plénum ayant refusé leur proposition. Reste à savoir s’ils choisiront à présent de dégainer leurs stylos pour une récolte de signatures.

