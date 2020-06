Chambres fédérales – Les élus fédéraux défendent les vacances en Suisse Plus de 200 parlementaires, de tous les partis et de toutes les régions du pays, encouragent les citoyens à s’offrir un été helvétique. Philippe Rodrik

«Cet été, tous ensemble, redécouvrons la diversité et les beautés de la Suisse!» Copyright by Switzerland Tourism/swiss-image.ch/Robert Boesch

Les parlementaires suisses ont réussi une salve émotionnelle ce jeudi après-midi de juin 2020. Un peu plus de 200 d’entre eux, sur 246, appartenant à tous les camps politiques et provenant de toutes les régions, ont souscrit à un appel à la population: «Cet été, tous ensemble, redécouvrons la diversité et les beautés de la Suisse!»