Matches de football à Lausanne – Les élus ne veulent plus de hordes de supporters En prévision des matches de Super League du LS et du SLO à domicile, le Conseil communal a voté quatre résolutions mardi soir visant à gérer les cortèges de hooligans. Laurent Antonoff

Les cortèges de supporters entre la gare de Lausanne et le stade du LS génèrent leur lot de violences et d’incivilités depuis des années. Ici des supporters genevois après la défaite de leur équipe contre le Lausanne-Sport en 2013. ARC/Jean-Bernard Sieber

Le football s’est invité mardi soir au Conseil communal de Lausanne, en marge de la montée du Lausanne-Sport et du Stade Lausanne Ouchy en Super League la saison prochaine. Deux clubs à ce niveau de la compétition pour la même ville suisse, cela ne se voit qu’à Zurich. Loin des considérations purement sportives, le débat politique s’est déplacé hors des stades de la Pontaise et de la Tuilière. L’inquiétude des élus: les cortèges de supporters, entre la gare et les terrains, qui paralysent déjà la capitale vaudoise les jours de matches.