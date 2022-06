Conseil national – Les élus pilonnent Guy Parmelin de questions sur l’Ukraine Astuce d’un milliardaire russe, profiteurs de la guerre ou efficacité des sanctions, les interrogations pleuvent sur le Conseil fédéral. Récit. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Guy Parmelin a été soumis ce mardi à un feu nourri de questions sur les conséquences de la guerre en Ukraine. KEYSTONE/Anthony Anex

Les salves politiques partent de tous les côtés. À gauche, à droite et même au centre. La cible? Le Conseil fédéral. Il est questionné et parfois accusé de passivité (ou au contraire d’activisme) concernant la guerre en Ukraine. On l’a vu de façon spectaculaire ce mardi lors de la deuxième semaine de session du Conseil national.