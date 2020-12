Politique communale d’Yverdon – Les élus préfèrent finalement contrôler les aides d’urgence Le Conseil s’est écharpé sur le montant de l’aide à accorder en urgence aux démunis du Covid-19. L’enveloppe de 500’000 frs ne sera pas augmentée, comme le voulait la gauche, mais réévaluée en janvier. Erwan Le Bec

Yverdon a été le cadre d’importante manifestation des cafetiers-restaurateurs. La méthode d’aide à apporter aux personnes touchées par la crise et passant sous le radar des aides fédérales et cantonales, divise toutefois la classe politique, à la veille des élections. © (24 HEURES/Jean-Paul Guinnard) 24HEURES

Nouvelle échauffourée politique autour de l’aide d’urgence aux lésés des mesures de lutte contre le coronavirus à Yverdon. La Ville avait dans un premier temps réservé un fond de 100’000 frs en octobre dernier, une aide «symbolique» qui avait été vivement critiqué à gauche. Jeudi soir, au dernier Conseil communal de la deuxième ville du canton, c’est l’enveloppe, finalement portée à 500’000 frs par la Ville fin novembre, qui a fait débat.

Un montant dégagé «en urgence, en une demi-journée par les chefs de service», a précisé le syndic Jean-Daniel Carrard, sur les sommes non dépensées en 2020, principalement au SDIS et aux traitements de l’Urbanisme. Il est destiné aux personnes yverdonnoises physiques et morales ayant été impactées par la crise, dans des critères définis par la Ville: échapper aux aides fédérales, ne pas avoir été en faillite avant l’apparition des mesures liées au virus, ou encore démontrer être dans la précarité par la disparition d’un travail d’appoint.

Le 1 million en plus refusé

Mais à la différence de Lausanne, où les élus de tous bords se sont accordés pour creuser la dette et augmenter de plusieurs millions les aides municipales, Yverdon a préféré s’en tenir à la version de l’Exécutif. L’amendement socialiste («ayons de l’ambition et ne nous limitant pas à du bricolage») visant à passer l’enveloppe à… 1,5 million a été refusé par la majorité bourgeoise.

Même sans doute insuffisant, ce budget est destiné à être revu si nécessaire en janvier, avancent les élus, dans le sillage du syndic, qui s’est déclaré prêt à déclencher de nouveaux fonds d’urgence si nécessaire. «Il faut se garder de tomber dans de la surenchère, recadre le président du PLR, Laurent Roquier. La Municipalité est parvenue à mettre en place une méthode et une cohérence dans la provenance des fonds. Il est important de garder le contrôle et d’évaluer les besoins. C’est un meilleur message que d’augmenter d’emblée les crédits par principe.» En filigrane, la gauche dénonce pour sa part un refus de creuser la dette, déjà proche du plafond de la législature suite aux investissements maous de la Ville.