Conseil communal de Villeneuve – Les élus refusent d’imposer aux cafetiers un quota de vins suisses L’UDC voulait que les établissements publics proposent sur leur carte au moins 50% de crus nationaux, voire du terroir. Claude Beda

Les établissements publics villeneuvois ne seront pas tenus de proposer un minimum de 50% de vins suisses, voire du terroir, sur leur carte. Patrick Martin

La situation difficile dans laquelle se trouvent les vignerons du pays ne concerne pas que Villeneuve. Fort de ce constat, le Conseil communal a refusé, par 24 non, 8 oui et 7 abstentions, une motion du groupe UDC visant à «soutenir les vins suisses dans les établissements publics». Le texte voulait que les cafetiers proposent sur leur carte au moins 50% de crus nationaux et, dans la mesure du possible, du terroir. À l’échelle fédérale, le conseiller national UDC valaisan Jean-Luc Addor avait déposé une motion semblable en novembre dernier qui avait été rejetée par le Conseil fédéral.