Les élus rêvent d'un tunnel à piétons entre le Flon et la Gare CFF

C’est un sujet qui revient comme un serpent de mer depuis plus de dix ans. Ou, en l’occurrence, comme un tunnel: la création d’une liaison piétonnière entre le Flon et la gare CFF. Mardi soir au Conseil communal, c’est par le biais de la pétition «Pour la réalisation d’un passage piéton direct entre la gare du Flon et la gare CFF parallèle au tunnel du M2» qu’elle est réapparue.

Un projet déjà estimé à plus de 30 millions par la Municipalité qui, à la lumière des finances communales, s’est déclarée «dubitative» quant à sa réalisation. «On aimerait bien tout avoir, mais il faut faire des choix. Le Canton et la Confédération cofinancent déjà le M3. Pour ce tunnel, le financement serait donc uniquement communal. Et puis la politique de la Ville, c’est de mettre les piétons en surface, pas de les enterrer», a prévenu Florence Germond, municipale de la mobilité.

«Refuser cette pétition, c’est planifier un chaos dans quelques années»

Pour les Verts lausannois, le projet de tunnel est une bonne idée. Il fait d’ailleurs partie de leur programme. Ils ont donc logiquement annoncé le soutenir avec «conviction», par la voix d’Anne Berguerand, tant le M2 entre le Flon et la gare est saturé aux heures de pointe.

Le timing serait en outre parfait, le chantier pouvant bénéficier de synergies avec ceux du M3 et de la gare CFF. «Ce tunnel est une évidence. Il s’agirait d’un couloir comme on en trouve entre deux stations de métro dans les grandes villes. Long de 275 mètres, il serait parcouru à pied en moins de quatre minutes, a détaillé l’élue. Refuser cette pétition, c’est planifier un chaos dans quelques années.»

La Muni devra plancher

Même engouement de la part du groupe libéral-conservateur, qui s’est dit «plutôt ouvert» à l’idée. Idem chez les membres du centre, du PDC et des Verts libéraux qui ont trouvé la proposition d’actualité et propice à créer une seule interface entre les deux gares qui deviendraient une seule station de métro. Le PLR a estimé, dans sa grande majorité, qu’il y avait bien d’autres investissements à réaliser en ville.

Du côté des socialistes, on demandait de plus amples informations chiffrées pour se prononcer, tandis qu’à l’UDC le dossier était tout réfléchi depuis longtemps. «Je propose la catapulte ou le toboggan comme moyen de transport efficace, afin de respecter l’environnement, et le même procédé pour renvoyer la pétition pour une polie étude et communication», déclarait Anita Messere. Enfin, Johann Dupuis (Ensemble à Gauche), lui aussi soucieux du prix du tunnel, «une mode à la française», proposait une solution moins coûteuse: améliorer la liaison piétonnière par le Petit-Chêne, notamment en y interdisant le trafic.

Au moment du vote, les élus n’ont pas suivi les recommandations de la commission des pétitions, à savoir de la renvoyer à la Municipalité pour une simple étude et communication. La majorité a opté pour une étude et un rapport, plus contraignants. (24 heures)