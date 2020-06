Impact de la crise sanitaire – Les élus romands défendent les crèches publiques Les 65 millions alloués pour l’accueil de jour écartent les structures publiques, majoritaires en Suisse romande. Vent de fronde à Berne. Emilie Wyss

Simone de Montmollin, conseillère nationale (PLR/GE) KEYSTONE/Alessandro della Valle

À Monthey (VS), seuls deux employés de la crèche communale ont continué à travailler durant la crise du coronavirus. Leurs 36 collègues ont été mis en arrêt à 100%. Et impossible pour une structure publique de prétendre toucher au chômage à temps partiel pour payer les salaires. En conséquence, la commune valaisanne table sur une perte de plus de 100’000 francs entre mars et mai. «Cela correspond à un septième des recettes de la crèche dans le budget communal», détaille Stéphane Coppey, président de Monthey.