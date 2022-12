Restriction budgétaire – Les élus ruinent une démarche participative à Yverdon Le réaménagement de la plage devra être élaboré sans consultation des enfants par un cabinet d’études, par mesure d’économie. Un signal pour la suite? Fabien Lapierre

Un million de francs devrait être alloué au réaménagement de la plage d’Yverdon-les-Bains, avec de nouveaux équipements destinés aux baigneurs et des jeux pour les enfants. JEAN-PAUL GUINNARD – ARCHIVES

Les installations de la plage d’Yverdon ont besoin d’un sérieux coup de neuf. Là-dessus, tout le monde s’entend au Conseil communal. Surtout les toilettes et douches qui datent des années 60, comme les accès glissants au lac. Quant aux places de jeux, elles pourraient offrir mieux quand on sait que le lieu accueille plus de 2500 visiteurs les week-ends d’été. «Demandons leur avis aux enfants», propose en substance la Municipalité.