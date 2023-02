Conseil communal de Lausanne – Les élus veulent couper le jus des voitures hybrides Les conseillers ont accepté une résolution demandant à la Ville de limiter les bornes de recharges publiques aux seuls véhicules 100% électriques. Laurent Antonoff

Depuis 2019, Lausanne exploite quatre stations permettant chacune de recharger deux véhicules électriques. Elle prévoit d’installer de nouveaux modèles dans les quartiers, visant en priorité les détenteurs de macarons, d’ici à fin 2023. Patrick Martin/24 heures PATRICK MARTIN/24HEURES

«Ces véhicules sont une catastrophe environnementale. Une arnaque totale.» L’élu Vert Oleg Gafner n’y est pas allé par quatre chemins pour qualifier les véhicules hybrides «plug-in» (électrique et hybrides rechargeable), lors du dernier Conseil communal de Lausanne. Et il a visiblement convaincu l’assemblée: à une voix près, le Conseil a adopté une résolution, certes non contraignante, demandant à la Municipalité de limiter l’usage de ses bornes de recharge publiques installées par la ville aux seuls véhicules 100% électriques.