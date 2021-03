Conseil communal de Lausanne – Les élus veulent des aides supplémentaires pour les indépendants À gauche comme à droite, les conseillers demandent à la Municipalité de réfléchir à des soutiens complémentaires pour faire face à la crise sanitaire. Lise Bourgeois

Les fermetures mettent en péril les petits indépendants oubliés des aides fédérales et cantonales. Genevay/A

Le Conseil communal de Lausanne ne veut pas que des indépendants qui subissent les fermetures et autres baisses d’activité soient laissés au bord du chemin. Par un vote à une forte majorité, les élus ont demandé, ce mardi soir, à la Municipalité d’organiser une nouvelle manière de les aider, soit par une aide d’urgence de 3000 francs comme cela se fait à Zurich, soit par la création d’un fonds qui pourrait être actionné au-delà de la crise.

Le socialiste Benoît Gaillard, auteur d’un des deux postulats, avait dégainé dès le printemps 2020. Aujourd’hui, il considère que sa demande est toujours d’actualité et qu’elle risque «malheureusement» de le rester. Même si la Ville a déjà beaucoup fait, estime-t-il, notamment par le biais de renoncements à des taxes, loyers et autres règles commerciales, l’effort doit continuer: «Il faut réfléchir à développer un mécanisme de soutien plus large, soit pour la suite de la crise, soit pour de futures crises.»