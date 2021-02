Observatoire de l’environnement – Les élus veulent surtout de l’action contre la pollution Le Conseil communal de Lausanne salue la création d’un dispositif d’étude plus précis mais réclame du concret. Lise Bourgeois

La multiplication des capteurs devra être suivie de mesures concrètes, demandent les conseillers. Florian Cella/A

La lutte contre la pollution ne doit pas être oubliée par les autorités occupées à monter une machine de guerre contre le réchauffement climatique. La «pollution de proximité», comme la nomme le socialiste Benoît Gaillard, est suffisamment présente pour que la Ville de Lausanne la «ramène dans le débat public». De plus en plus étudiée par la recherche, elle a des effets délétères de mieux en mieux identifiés. Le phénomène a en outre tendance à frapper davantage les pauvres que les riches.

L’observatoire de l’environnement que la Municipalité a proposé en octobre dernier a été validé à une très forte majorité ce mardi soir par le Conseil communal. Ce dispositif, financé à hauteur de 110’000 francs par la Ville et de 17’000 francs par le Canton sera monté en collaboration avec l’EPFL, pour une expérience pilote de deux ans. Le suivi des nuisances (air, température, bruit), les réseaux de mesures et de capteurs sur le périmètre lausannois viendront donner des informations plus précises que ce qu’offre l’actuel mesurage cantonal. Le programme sera complété par de l’information et de la sensibilisation du public.

«En faire plus»

Si tout le monde au Conseil salue la proposition, des inquiétudes se font entendre sur son efficacité. À commencer par Benoît Gaillard, auteur, aux côtés du Vert Vincent Rossi, d’un des deux postulats qui ont initié la démarche. Pour le conseiller, le plan de la Municipalité a le mérite de regarder en face ce problème de santé publique: «Mais sur les actions contre les pics de pollution, nous nous interrogeons sur la possibilité d’en faire un peu plus en fermant parfois des rues à la circulation ou en introduisant des sens uniques temporaires pour réduire la capacité du réseau routier.»

Élue du Centre, Christiane Schaffer juge elle aussi qu’il ne suffit pas d’étudier la pollution: «La tempête de sable de ces derniers jours, par exemple, a produit des microparticules. Des études glosent toujours pour savoir si elles sont nocives ou pas. En se perdant dans les études et les chiffres, on risque de passer à côté de l’essentiel qui consiste à agir concrètement, même avec de petites mesures ponctuelles.»

Parmi les opposants à l’observatoire de l’environnement, le PLC Philipp Stauber dénonce un dispositif dépassé où l’on se contente de prendre la température alors qu’une température a des incidences différentes suivant les conditions atmosphériques. Il propose carrément de renvoyer la copie à la Municipalité en attendant «une meilleure proposition».

Spécialiste en politique environnementale, Johann Dupuis, d’Ensemble à Gauche, rectifie: «Si l’on mesure la température à l’échelon local, il est facile d’allier cette information avec une autre information sur la couverture nuageuse ou les vents fournie par les modèles météorologiques généraux.» Mais s’il défend la copie de la Municipalité, l’élu ne manque pas, lui aussi, de la critiquer. À ses yeux, elle ne va pas du tout assez loin. Il attend notamment des décisions concrètes, comme la gratuité des transports publics.