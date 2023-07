Commerces attaqués – Les émeutiers se donnent à nouveau rendez-vous à Lausanne mardi Un appel sur les réseaux sociaux invite à un rassemblement – avec gants, cagoules et mortiers d’artifice – mardi à 20 h 30 au centre-ville de la capitale vaudoise. La police confirme. Dominique Botti

Facebook/Toto Morand DR

La ville de Lausanne a vécu une nuit d’émeutes le week-end dernier dans le quartier du Flon, au centre-ville. Et pourrait bien éprouver une deuxième nuit tout autant agitée. C’est le sens d’un appel diffusé sur les réseaux sociaux depuis 24 heures. Un anonyme y invite toutes personnes de «Genève, Yverdon, Neuchâtel, Berne, Zurich» à se rassembler sur la place Bel-Air de la capitale vaudoise – à côté du Flon – mardi à 20 h 30. Les intéressés sont priés de venir habillés en noir (avec gants et cagoules) et armés de mortiers d’artifice.