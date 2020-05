Réseaux sociaux et Covid-19 – Les emojis, visage de la pandémie? Le Covid influence notre communication digitale. Une étude sur notre utilisation des smileys le démontre. Emilie Wyss

L’emoji est un code de communication comme un autre Emojipedia

Les emojis font intégralement partie de notre communication numérique. C’est du moins ce qu’Emojipedia, le site web référence en la matière, met en exergue dans une analyse de plus de 68 millions de tweets publiés entre août 2018 et avril 2020. Avec un cinquième des publications sur le réseau social Twitter qui contient des émojis à la fin d'avril 2020, la courbe continue sa progression et l’utilisation de ces pictogrammes se généralise petit à petit. «L’emoji est un code de communication comme un autre, confirme Marcel Burger, professeur et directeur adjoint du Centre de linguistique et des sciences du langage de l’Université de Lausanne. Il permet de pallier certaines émotions ou affects qui se perdent dans l’écriture et que l’on peut déceler normalement à l’oral par les gestes ou par le ton de la voix.»