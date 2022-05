Alors que la tendance du moment s’inscrit dans plus de liberté pour les employés, la situation locale a quelque chose d’anachronique. Les employeurs le regrettent et s’organisent en fonction.

C’est devenu presque une habitude, une rengaine qui ressurgit désormais tous les trois mois: «La fin du télétravail frontalier, c’est maintenant… Préparez-vous!» Et puis non, finalement pas. Le régime d’exception, lié à la situation sanitaire, a de nouveau été prolongé fin mars. Prochain rendez-vous fixé en juin, pour y mettre un terme cette fois. Ou peut-être pas.

C’est dans ce grand flou général qu’employeurs et employés sont appelés à se positionner sur le dossier. Le dernier sondage organisé par le Groupement transfrontalier européen (GTE) en début d’année – portant sur plus de 3000 participants – fait état d’un télétravail plébiscité à plus de 90%. Deux ans de Covid, loin des longs trajets et des bouchons, ont fini de convaincre des salariés désormais très attachés à la flexibilité. Pour les employeurs, tout l’enjeu repose sur l’intégration de cette nouvelle normalité.