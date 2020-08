Intoxications – Les empoisonnements ont fait sept morts l’an dernier en Suisse Tox Info Suisse a recensé 39’217 consultations liées aux intoxications pour l’année 2019. Cinq des sept cas d’intoxications mortelles sont dus à des médicaments.

Environ 27’000 cas sont des intoxications involontaires. (image d’archive) KEYSTONE

En 2019, Tox Info Suisse a fourni 39’217 consultations liées aux intoxications. Au total, sept cas mortels ont été recensés. Parmi eux, Tox Info Suisse a enregistré cinq cas d’intoxications médicamenteuses, un cas dû à un herbicide et un autre cas en lien avec un produit cosmétique, écrit-il mercredi dans son rapport annuel.

Environ 70% de tous les empoisonnements sont dus aux médicaments, aux produits domestiques et aux plantes. Parmi les cas graves, 72% ont été causés par des médicaments et 14% par des produits d’agrément et des drogues.

Près de 18’000 expositions (55% du total) ont concerné en 2019 des enfants, dont 81% en âge préscolaire. Le sexe masculin est légèrement prédominant chez les enfants, alors que chez les adultes, les femmes ont été plus touchées que les hommes.

Parmi les 26’900 intoxications involontaires (accidentelles), 89% se sont produites à domicile. Une grande majorité (66%) des intoxications intentionnelles relève de tentatives de suicide. Les empoisonnements graves et mortels ont avant tout été causés par les drogues, les animaux venimeux et les médicaments.

Lien avec le coronavirus

Du fait de la gamme plus vaste de désinfectants pour surfaces et pour les mains, Tox Info Suisse a enregistré, dès le début de l’épidémie de coronavirus, une hausse des expositions à ces produits. Depuis début mars, le nombre de consultations liées aux désinfectants a plus que triplé.

Le nombre des intoxications aux champignons a parallèlement atteint l’an dernier un nouveau record, avec 733 cas. Cela s’explique, d’une part, par l’apparition de champignons en plus grand nombre suite à des conditions climatiques favorables. D’autre part, leur cueillette semble jouir d’une plus grande popularité.

ATS/NXP