Vente aux enchères – Les enchères horlogères s’ouvrent au monde De plus en plus de riches personnes voient l’horlogerie comme une solution pour diversifier leurs investissements. L’envie de mettre la main sur des pièces qui deviendront encore plus recherchées par la suite se décuple. Plus seulement réservées aux seuls collectionneurs de montres, les enchères attirent aussi un jeune public. Rebecca Garcia

«En 2020, 40% des participants à nos ventes étaient âgés de moins de 40 ans», affirme de son côté Pedro Reiser, spécialiste montres pour Sotheby’s à Genève. DR

«Nous voyons arriver de plus en plus de personnes, et pas que des collectionneurs de longue date», constate Alexandre Ghotbi, responsable du département Montres pour l’Europe continentale et le Moyen-Orient au sein de Phillips, une des principales maisons d’enchères. Plusieurs facteurs expliquent cet engouement pour les montres anciennes. Certains records, comme la Patek Philippe vendue pour 31 millions de dollars en 2019, poussent les propriétaires à regarder ce qu’ils ont dans leurs coffres.