Proches des malades – «Les enfants aidants sont laissés avec une mission impossible» De nombreux mineurs s’occupent seuls de leur parent malade. Anne de Montmollin, directrice de la fondation As’trame, tente de sensibiliser à leur souffrance. Noriane Rapin

Anne de Montmollin met en garde: «Certains jeunes ados sont tellement impliqués qu’ils en hypothèquent leur carrière scolaire.» DR

C’est une réalité répandue, mais qui passe largement inaperçue. Plus d’un proche aidant sur cinq n’a pas 18 ans, et doit souvent assister seul un parent malade. Cette situation, qui concerne huit enfants sur 100, provoque une charge importante et parfois une souffrance considérable. Récemment à Vevey, une soirée de sensibilisation était consacrée à la problématique, en anticipation de la Journée des proches aidants le 30 octobre prochain. Parmi les organisateurs: la fondation As’trame, qui vise à fournir une aide et une écoute à ces enfants. Interview avec sa directrice, Anne de Montmollin.