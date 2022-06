Un équipage de choc suisse – Les enfants d’Alinghi veulent décrocher la troisième étoile Alinghi Red Bull Racing a dévoilé son équipage 100% helvétique pour la prochaine Coupe de l’America. Il est composé de marins qui ont grandi dans le sillage des campagnes victorieuses de 2003 et 2007. Grégoire Surdez

Arnaud Psarofaghis (au centre) sera à la barre d’un équipage déterminé à faire briller la Suisse. Alinghi Red Bull Racing

C’est dans les vieux fours que l’on cuit les meilleurs gâteaux, dit-on. Et les meilleurs… bateaux? C’est sans doute vrai puisque c’est là, à Écublens, au chantier Décision SA, que la Suisse a dévoilé une grande partie des forces vives (design team et équipage) qui participent à la campagne en vue de la prochaine America’s Cup. Le hangar, qui cache bien son jeu, a vu cuire toutes les coques en carbone des bateaux d’Ernesto Bertarelli depuis plus de vingt ans. Ceux qui ont permis à la Suisse d’exister sur la carte de la planète voile. Deux victoires (2003 et 2007) dans le plus vieux trophée sportif du monde, ça vous pose une nation. Ça inspire également plusieurs générations de marins.