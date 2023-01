Conflit israélo-palestinien – «Les enfants de Gaza grandissent dans la haine et la méfiance» Dans la bande de Gaza, ciblée ce vendredi par des frappes israéliennes, la santé mentale des jeunes ne cesse de s’aggraver. Des Genevois témoignent d’une société détruite par les bombes et les luttes intestines. Andrés Allemand Smaller

Des enfants palestiniens récupèrent des affaires dans les ruines de leur maison détruite début août dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. AFP

«À chaque fois c’est pareil: entre deux guerres, tout le monde oublie les enfants de Gaza!» Ahmed Alazbat, 32 ans, né dans l’enclave palestinienne et réfugié à Genève, veut briser le silence. Une nouvelle fois, l’armée israélienne a procédé, vendredi à l’aube, à deux séries de frappes dans le nord et le centre de la bande de Gaza, en réponse à des tirs de roquettes non revendiqués en provenance du territoire. La veille, les groupes armés palestiniens avaient promis de riposter au raid israélien de jeudi matin dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, au cours duquel neuf Palestiniens ont été tués.