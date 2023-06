Grande fête à Nyon – Les enfants de l’Élastique citrique prennent le pouvoir La première école de cirque du canton change de direction en douceur. La fille et le fils des fondateurs reprennent les rênes. Raphaël Ebinger

Juliette et Valentin Pythoud reprennent la direction de la première école de cirque du canton. Ils espèrent développer l’offre de cette institution régionale. Patrick Martin

Une page s’apprête à se tourner à Nyon. Et elle est de couleur rouge, comme la teinte vive de l’ancienne caserne des pompiers sur la place Perdtemps. L’Élastique citrique qui y habite vivra une grande fête samedi pour marquer une passation des pouvoirs à l’image de l’école de cirque: joyeuse et populaire. L’ensemble des personnes passées entre ses murs depuis la création en 1994 sont invitées à venir en rouge, évidemment, sur la place du Château à 11 h. Ce qui représente potentiellement quelques milliers d’élèves, parents, professeurs et artistes.