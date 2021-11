Joie, colère ou tristesse? – Les enfants détectent les émotions malgré le masque Les 3 - 6 ans parviennent à identifier les émotions presque aussi bien sur un visage masqué que non masqué, montre une étude du CHUV. Marie Nicollier

Des photos d’acteurs portant un masque ont été soumises à un panel d’enfants âgés de 3 à 6 ans. Myriam Bickle Graz

Les enfants reconnaissent les émotions de colère, joie et tristesse chez un adulte malgré le fait que ce dernier porte un masque. C’est la conclusion d’une étude menée par le Département femme-mère-enfant du CHUV et de l’Institut universitaire de formation et recherche en soins de l’UNIL.*

Dès le début de la pandémie, le port obligatoire des masques pour le personnel des garderies et écoles a suscité des inquiétudes. Une pétition a notamment été lancée à Fribourg l’an dernier en vue de lever cette mesure. Argument de ses défenseurs: il est important pour le développement d’un enfant de reconnaître les expressions du visage.

Constatant que le sujet faisait polémique et qu’il n’existait aucune publication scientifique à ce sujet, des chercheuses vaudoises ont voulu savoir ce qu’il en était vraiment.

«Les enfants ont une très grande capacité d’adaptation.» Dre Myriam Bickle Graz, pédiatre, Service de néonatologie (CHUV)

Deux cent septante-six enfants sans problème de développement et fréquentant tous des garderies de la région lausannoise ont participé à l’étude.

On leur a soumis 90 photos d’adultes – des acteurs – masqués et non masqués. Les enfants devaient dire (avec des mots ou des émojis pour les plus petits ou les non-francophones) si la personne en question était en colère, contente ou triste. Résultat: la reconnaissance des émotions est légèrement moins bonne sur des visages masqués.

Seulement 4% de différence

«Mais cette différence (4%) – bien que statistiquement significative – est faible, rapporte la Dre Myriam Bickle Graz, pédiatre et médecin associée dans le Service de néonatologie. Cliniquement parlant, ce n’est pas significatif. Cela démontre que les enfants parviennent à identifier les émotions presque aussi bien chez les gens portant un masque que les autres. Ils ont de très bonnes capacités d’adaptation et de résilience et ont l’air de gérer très bien les masques du point de vue de la perception des émotions. La question de la perception du langage, par contre, n’a pas encore été investiguée.»

L’étude a été menée dans les garderies ce printemps. «Il est probable qu’il y ait déjà eu à ce moment-là un effet d’apprentissage depuis l’automne 2020», indique la Dre Bickle Graz. Elle ajoute que «dans la vraie vie, les émotions s’expriment de manière plus riche que sur des photos».

Les enfants sont parvenus à identifier l’émotion exprimée avec précision dans deux tiers des cas. La pédiatre précise que celle qu’ils identifient le mieux est la joie (90% de réponses correctes).

Reste à savoir si les résultats seront les mêmes pour les enfants avec des troubles du développement. Une étude est prévue pour lever le mystère.

