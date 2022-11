Disparition à Thônex – Les enfants enlevés à Thônex ont été retrouvés sains et saufs Un père s’était enfui avec ses deux enfants après la sortie de l’école. La police les a retrouvés en France voisine. Luca Di Stefano

Les enfants âgés de 7 et 5 ans et leur père disparus depuis mardi à Thônex ont été retrouvés. Après deux jours de recherches intenses, la police a annoncé, jeudi matin, que «ces personnes ont été retrouvées hier soir (ndlr: mercredi) en France voisine, saines et sauves.»

À ce stade, les autorités ne donnent aucune information supplémentaire, mais selon Le Dauphiné Libéré, les enfants enlevés et leur père auraient été retrouvés à Fillinges (Haute-Savoie), à une vingtaine de kilomètres de Genève. Selon le quotidien français, la police genevoise a trouvé trace d'une adresse dans la petite commune haut-savoyarde.

L’inquiétude était grande depuis mardi, 11 h, quand le père de famille est venu prendre les deux enfants à la sortie de l’école avant de s’évaporer. Une inquiétude due à un contexte familial conflictuel sur fond de garde des enfants retirée au père par la justice.

Quelques heures après s’être évaporé, l’homme de 50 ans avait alors programmé l’envoi d’une longue lettre à la police et aux médias dénonçant les dysfonctionnements du système genevois.

Le père avait alors écrit: «Je n’accepterai un retour à la table des négociations qu’une fois le dossier transmis à une entité tierce et indépendante pour qu’un réexamen de fond soit réalisé.»

