Abus au sein d’une secte – Les enfants étaient châtiés pour qu’ils restent silencieux Une secte dans le canton de Saint-Gall fait les gros titres avec des accusations d’abus. L’auteure des faits et une victime parlent de leur expérience traumatisante. Cyrill Pinto

L’enfance de Nadine S. auprès de la communauté l’a marquée jusqu’à aujourd’hui. SILAS ZINDEL/TAMEDIA

Le moment où Helga T. a décidé de quitter la secte, et donc son mari, est resté gravé dans sa mémoire. En larmes, elle décrit, chez elle, en Thurgovie, comment son mari de l’époque est venu la chercher, en 2002, et l’a emmenée dans un champ de maïs. Au milieu du champ, il lui a ordonné de s’agenouiller. «J’ai cru qu’il allait me tuer, là, maintenant», se souvient-elle, qui était alors morte de peur. «Là, dans ce champ de maïs, je me suis dit: maintenant, je le quitte. Car soit je meurs, soit c’est lui.»