Bagarre et médiation culturelle – Les enfants manient l’épée au château de Grandson Durant le mois d’août, l’association Graine de chevalier initie les enfants dès 5 ans aux techniques médiévales de combat. Reportage samedi. Maxime Kissou

Les deux médiateurs Étienne von Gunten (2 e plan, à gauche) et Maïlys Chopard (premier plan, à gauche) donnent des explications sur le combat à Augustin (tee-shirt bleu) et à Jérôme (tee-shirt orange). Le château de Grandson abrite des cours d’arts martiaux médiévaux pour enfants en marge de la Fête médiévale. Jean-Paul Guinnard

Assis sous le regard des mannequins en armure, deux enfants lèvent le leur vers le fac-similé d’un livre d’armes italien du XVe siècle. Il enseigne à Jérôme, 12 ans, et à Augustin, 10 ans, que – pour devenir de bons chevaliers – il leur faudra avoir la force de l’éléphant et la célérité du tigre. Bientôt, les voilà qui s’emparent d’épées recouvertes de mousse et font sagement mine d’entailler la nuque de leur instructeur et de leur instructrice.

Organisée par l’association Graine de chevalier, cette initiation au maniement des armes, ouverte aux «chevaliers et princesses guerrières» dès 5 ans, rejoint la thématique médiévale de ce mois d’août au château de Grandson. À quelques heures du lancement de la deuxième soirée de la Fête médiévale, organisée indépendamment des initiations, les jeunes participants ont le deuxième plus grand château de Suisse pour eux. Les premiers ateliers ont, quant à eux, attiré quatre à six personnes par session.