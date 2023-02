Lausanne, «Amie des enfants» – «Les enfants sont partout. Écoutons ce qu’ils ont à dire» Pour la troisième fois en dix ans, la Ville s’est vue récompensée par l’Unicef pour sa volonté d’associer ses jeunes habitants à la vie de la cité. Vincent Maendly

Florence Godoy est la déléguée à l’enfance pour la ville de Lausanne depuis 2006. 24heures/Philippe Maeder

Lausanne est une ville qui se préoccupe vraiment de ses loupiots. L’Unicef lui a formellement renouvelé vendredi le label «Commune amie des enfants», qu’elle a obtenu en 2012. Cette certification internationale, valable quatre ans, lui est donc décernée pour la troisième fois. En Suisse romande, Genève, Sion et Martigny ont fait le pas par la suite. La cité olympique reste la seule localité vaudoise à avoir été au bout de cette démarche, qui intéresse depuis peu Cossonay et Yverdon. «Nous avons ouvert la voie et à présent, d’autres grandes villes nous ont rejoint», se réjouit Florence Godoy, déléguée lausannoise à l’enfance.