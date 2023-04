Témoignages – Les enseignants face à la violence Une étude alémanique révèle l’ampleur des violences qui règnent dans la culture scolaire. Point de situation en Suisse romande. Laurène Ischi

«Nous avons les symptômes d’une situation post-Covid: une montée de l’irrespect, des comportements inadéquats et des exigences des parents. Ces difficultés s’ajoutent à un climat anxiogène généralisé.» - Sylvie Bonvin-Sansonnens, chargée du Département fribourgeois de la formation (image d’illustration) AFP

Le phénomène était palpable, mais les chiffres sont tout de même préoccupants: deux tiers des profs auraient subi des actes de violence au cours des cinq dernières années. C’est le constat d’une étude, publiée en janvier 2023, et menée par l’association faîtière du corps enseignant de la Suisse alémanique (LCH) auprès de 6700 personnes travaillant dans tous les degrés scolaires. On apprend que les enseignants sont exposés le plus souvent à des injures, des menaces ou de l’intimidation, principalement de la part de parents (36%) et d’élèves (34%).