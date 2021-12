Lutte contre le Covid-19 – Les enseignants veulent des tests répétitifs dans les classes Selon les syndicats des enseignants, la santé des enfants et des jeunes doit être une préoccupation nationale et gérée en conséquence.

Les mesures doivent être coordonnées dans tous les cantons et prescrites par la Confédération, selon les syndicats d’enseignants en Suisse. KEYSTONE

Le Syndicat des enseignants romands (SER) et son équivalent alémanique demandent à la Confédération et aux cantons d’introduire de manière uniforme des tests répétitifs en série dans les classes. Les deux faîtières exigent aussi le port du masque où cela est épidémiologiquement pertinent.

Lire également: Abo Lutte contre le Covid-19 Désormais, le coronavirus touche en priorité les enfants Le SER et Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) réclament également dans un communiqué publié mardi des capteurs de CO2 et des filtres à air ou des ventilations dans les salles de classe.

Mesures nationales

Les mesures doivent être coordonnées dans tous les cantons et prescrites par la Confédération, selon les deux syndicats, pour qui les mesures uniformes ont fait leurs preuves au cours des derniers mois. Même si les cantons sont responsables de l’éducation et des systèmes scolaires, la santé des enfants et des jeunes doit être une préoccupation nationale et gérée en conséquence, d’après le communiqué.

«Si des mesures sont imposées au niveau national pour les restaurants, les magasins, les musées et autres lieux fermés, elles doivent également être imposées aux bâtiments scolaires», comparent le SER et LCH.

La qualité de l’enseignement diminue en raison des quarantaines qui augmentent ces dernières semaines. Les deux faîtières relèvent que les remplaçants sont déjà «tous en place» et que les absences et les défaillances imprévisibles «poussent les écoles aux limites du possible».

ATS

