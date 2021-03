Ski alpin – Les entraînements de Lenzerheide annulés Les mauvaises conditions météo n’ont pas permis le déroulement des séances de ce mardi. Les deux descentes des finales de Coupe du monde pourraient ne pas avoir lieu. Sport-Center

La piste de Lenzerheide n’a pas pu être préparée suffisamment pour permettre le déroulement des descentes. AFP

Les deux entraînements prévus ce mardi, en prévision des deux descentes (dames et messieurs) des finales de la Coupe du monde, agendées mercredi, à Lenzerheide (GR), ont été annulés, comme les deux précédents l’avaient été lundi.

«En raison des chutes de neige, de la météo actuelle avec un vent fort, et du travail en cours sur la piste», l’entraînement est annulé écrit la FIS.

Aucune manche d’entraînement n’ayant pu avoir lieu, le risque existe que les deux dernières descentes de la Coupe du monde 2020/2021 soient annulées – un point du règlement interdit de reporter des épreuves d’un jour à l’autre lors des finales.

La FIS n’a pas – encore? – annoncé l’annulation des descentes de mercredi. Il reste la possibilité aux organisateurs de programmer les deux entraînements, mercredi matin, avant les courses, un scénario rendu difficile par les prévisions météo, toujours mauvaises. Une décision sera prise ce mardi soir après réunion du jury.

Si une annulation serait une bonne nouvelle pour le descendeur bernois Beat Feuz, actuellement en tête du classement général de la spécialité et qui serait assuré de remporter un quatrième globe en descente, c’en serait une très mauvaise pour Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami, qui perdraient une belle occasion de reprendre des points à leurs concurrents directs – en l’occurrence Alexis Pinturault et Petra Vlhova – dans leur quête du gros Globe de cristal.