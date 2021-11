Futur de la planète – Les entreprises détiennent la bonne clé pour sauver le climat En adhérant à l’initiative Science-Based Targets (SBTi), les entreprises se fixent une feuille de route claire pour atteindre la neutralité climatique. Nicolas Pinguely

L’initiative SBTi, basée sur des critères scientifiques, portée notamment par le WWF, pousse les entreprises à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. KEYSTONE

Il s’agit peut-être de la plus importante des actions pour limiter le réchauffement climatique. Elle s’appelle SBTi, pour Science-Based Targets Initiative, et est tournée vers les entreprises et la réduction des émissions de CO 2 de ces dernières. Et elle connaît un joli succès! En marge de la COP26 de Glasgow, cette initiative fait mouche.

«Plus de 2000 organisations ont rejoint l’initiative SBTi pour réduire leurs émissions conformément à la science du climat et le nombre d’organisations ayant répondu au CDP a augmenté de 37% cette année», nous apprend Firmenich, qui se trouve à la pointe en matière de neutralité climatique. Le cimentier Holcim, Nestlé et Novartis figurent aussi parmi les bons élèves.