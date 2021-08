Économie vaudoise – Les entreprises exportatrices ont souffert du coronavirus Par rapport à 2019, les affaires d’exportations vaudoises accusent une chute de 14% en 2020. Alain Detraz

Les exportations vaudoises ont baissé davantage que la moyenne suisse. Les importations suivent le même schéma, tout en maintenant une balance excédentaire. Source: Statistique Vaud – Numerus

Le service Statistique Vaud s’est penché sur la balance commerciale du canton, pour constater les effets de la pandémie et des mesures sanitaires prises dans le monde. Ils sont sérieux, selon la dernière publication du flash statistique «Numerus». En 2020, les exportations vaudoises ont ainsi flanché de 14% par rapport à l’année précédente. Avec un total de 13,1 milliards de francs, les entreprises exportatrices accusent une baisse de 2,1 milliards.

Les secteurs accusant le plus fort recul sont la chimie, l’horlogerie et la joaillerie. La vente de produits chimiques et pharmaceutiques, premier poste des exportations vaudoises, s’affiche à la baisse pour la troisième année consécutive. Pour l’horlogerie, en revanche, l’année 2020 brise l’élan de croissance des trois années précédentes. Principal marché d’exportation, l’Asie l’est également pour la joaillerie vaudoise. La baisse de ce secteur est toutefois plus contenue qu’à l’échelle nationale, puisque les exportations suisses ont reculé de plus d’un tiers.

Perte de dynamisme

Mais, dans l’ensemble, les chiffres vaudois souffrent de la comparaison avec les statistiques nationales. En effet, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avait chiffré la baisse d’exportations suisses à 7%, pour un total de 222,5 milliards de francs, rappelle Statistique Vaud. C’est dire que la baisse des ventes à l’étranger des entreprises vaudoises est deux fois plus forte. Selon le service cantonal, cette comparaison était déjà défavorable au sixième canton exportateur de Suisse avant la crise du coronavirus. Alors qu’elles étaient constantes entre 2016 et 2018, les exportations vaudoises étaient déjà en recul par rapport aux chiffres suisses, qui gagnaient 5% au cours de cette période.

«Ce manque de dynamisme et la crise du coronavirus en 2020 font plonger les exportations vaudoises à un niveau inférieur de 15% par rapport à 2016», précise Statistique Vaud. Dans le même temps, et malgré le coronavirus, les exportations suisses restent tout de même supérieures de 7% par rapport à 2016.

Balance excédentaire

Reste que les importations ont suivi une tendance comparable (-13%) du fait de la contraction du commerce international et d’une consommation plus faible. Ainsi, la balance commerciale entre les importations et les exportations continue d’afficher un excédent de 4,8 milliards de francs (5,7 milliards en 2019).

Un seul secteur s’affiche en progression dans le canton. Les exportations d’aliments transformés ont en effet crû de 1%. Cette hausse est en partie liée au marché, dont les produits se sont davantage vendus pendant la récession de 2020. Globalement, cette hausse se démarque du recul de 4% enregistré à l’échelle du pays.

