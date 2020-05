Covid-19 sur les chantiers – «Les entreprises jouent le jeu dans l’ensemble» La parole est à un inspecteur de la Suva après trois accidents mortels en une semaine, et alors que le Conseil fédéral a annoncé ce mercredi vouloir réviser les règles de sécurité. Karim Di Matteo

Michel Duinker fait partie des quatorze spécialistes de la Suva à sillonner les chantiers de Suisse romande pour conseiller les travailleurs et prévenir les infractions aux mesures liées au Covid-19. DR



Les spécialistes de la Suva sillonnant les chantiers dans le cadre de la pandémie sont au nombre de quatorze. Quelque 1800 entreprises ont été contrôlées sur 800 chantiers, pour 36 arrêts avec annonce au Canton en raison du non-respect des directives et 144 demandes d’adaptation. Un taux de sanction jugé «raisonnable» par la Suva et Michel Duinker, ingénieur sécurité pour le secteur Riviera-Veveyse-Oron, théâtre des deux accidents mortels vaudois de lundi. De son côté, le Conseil fédéral a décidé ce mercredi une révision totale de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction.