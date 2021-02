Covid-19 – Les entreprises misent sur les tests de sang Faute de vaccins, la mesure des anticorps permet de connaître les collaborateurs immunisés et de favoriser la reprise de l’activité économique. Jean-Marc Corset

Prise de sang. Une arme de plus en plus prisée pour révéler les personnes immunisées et retrouver rapidement une vie normale Philippe Maeder / TDG

Pressées de reprendre au plus vite toutes leurs activités, nombre d’entreprises vaudoises voulaient participer à la campagne de vaccination dans leur propre infirmerie, à l’exemple de Bobst. Faute de doses de vaccins disponibles, elles ont dû renoncer pour l’heure à ce projet. Toutefois, une autre solution pour minimiser les risques de contamination en entreprise monte aujourd’hui en puissance: les tests sérologiques. Ils permettent de révéler aux personnes dans le doute – en particulier les asymptomatiques – si elles disposent de défenses immunitaires et donc si elles ont déjà été contaminées. La Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) conseille dès lors à ses membres cette solution qui pourrait intéresser tout autant les activités sportives - notamment les clubs -, culturelles et de loisirs.

Moins de 2 mn

Au-delà de rassurer les collaborateurs et les départements des ressources humaines, la détection des personnes qui ont développé des anticorps permet de cibler les candidats aux vaccins anti-Covid-19 - avec des économies à la clé – et de déterminer les personnes prioritaires. Petite entreprise basée à Gland, DBS System fournit des kits de tests sérologiques qui permettent de prélever le sang en moins de deux minutes. Une infirmière professionnelle peut se rendre sur les lieux de travail pour réaliser un tel prélèvement.

Directeur de la société, Eric Ödman relève que le test, lancé au printemps 2020, est fiable à 99,9% pour déterminer la présence d’anticorps. L’analyse sérologique est faite dans des laboratoires spécialisés et peut cependant prendre de 3 à 6 jours car ces derniers sont débordés. Ces tests, brevetés, sont toutefois moins chers que les tests PCR obligatoires pour passer les frontières. Il en coûte 99 francs par test en entreprise lorsque la société vient faire la prise de sang et récolter les échantillons pour les apporter au laboratoire. Il existe toutefois un kit livrable à domicile vendu au prix de 79 francs.

Attestation à officialiser

Il est à relever que l’analyse du sang ne détecte pas le virus lui-même mais les anticorps produits à partir d’un certain temps après contamination. À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas combien de temps l’immunité persiste. Les épidémiologistes parlent désormais d’une sécurité bien au-delà de six mois après la maladie, tandis que des médecins ont annoncé à leurs patients la présence d’anticorps près d’une année après qu’un autre membre de la famille a été déclaré positif. Ils avaient été infectés sans le savoir. D’autre part, on ne sait pas encore de façon certaine si les personnes immunisées elles-mêmes sont contagieuses ou non.

Autre problème: les autorités ne considèrent pas encore les attestations des laboratoires comme des passeports santé. Il n’empêche, estime la CVCI, les tests sérologiques employés à large échelle avec les autres mesures permettraient de redémarrer plus rapidement l’activité économique.