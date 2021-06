Formation – Les entreprises qui forment des apprentis seront favorisées lors d’appels d’offres Le DIP lance une nouvelle mesure pour favoriser l’apprentissage. Des soutiens financiers aux entreprises sont aussi reconduits. Aurélie Toninato

Cristelle Teinturier lors du Concours du meilleur apprenti cuisinier genevois à Palexpo en 2018. Image d’illustration. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les années passent, les études et les mesures se suivent, mais Genève est toujours la lanterne rouge de l’apprentissage. Le nombre de places y est faible en comparaison nationale: 1,7% des emplois sont occupés par des apprentis, contre 4,7% en Suisse. Il faudrait ajouter 8500 places aux 5000 existantes pour rejoindre la moyenne du pays! Et on compte moins de 2% de places vacantes. Dans le contexte de la crise sanitaire et économique, une étude de la Haute École de gestion de Genève montre que, sur 800 entreprises sondées, 20% hésitent à prendre un apprenti à la rentrée et 30% y renoncent. Pour anticiper le risque d’une pénurie de places et pour continuer à promouvoir cette formation, le Département de l’instruction publique (DIP) a annoncé mardi la reconduction de soutiens aux entreprises.